Bloomberg пишет о схожести ситуации в России под санкциями с периодом 1990-х годов

Bloomberg пишет о схожести ситуации в России под санкциями с 1990-ми годами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молодые российские предприниматели получили хорошую возможность для создания собственных стартапов за счет уходу иностранных компаний из России. Об этом пишут колумнисты Bloomberg.

Как пишет издание, санкционные ограничения Соединенных Штатов и Европейского союза не только не обрушили экономику России, но и дали шанс российским бизнесменам заместить ушедшие бренды собственной продукцией, а также сделать новые логистические маршруты, которые помогают провозить нужное сырье.

В статье отмечается, что сегодняшняя ситуация в России «чем-то напоминает период 1990-х годов», когда из-за развала Советского Союза были временно нарушены цепочки поставок, что вынудило потребителей и предпринимателей творчески подойти к налаживанию всей логистической сети.

Напомним, Еврокомиссия анонсировала десятый пакет санкций, заявив, что целью ограничений ЕС является "погрузить" российскую экономику в рецессию на десятилетия. Тем временем многие страны не видят смысл в веденных мерах. Так, президент Хорватии Зоран Миланович назвал глупостью подобные ограничительные меры, а также заявил, что такими методами не удастся чего-либо добиться.