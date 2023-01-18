Офицер разведки США Риттер заявил, что Путин добился суверенности России от Запада

Отставной офицер разведки США Риттер считает, что Москва теперь может ставить свои условия Западу в области договоренностей Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин добился для России суверенности и независимости от условий Запада. Такую точку зрения выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

"Путин подписал распоряжения о выходе из соглашений Совета Европы. Это означает, что договоры и процесс сотрудничества с этой организацией прекращены", - сказал бывший военный.

Он считает, что Москва теперь может ставить свои условия Западу в области договоренностей.

Напомним, президент России Владимир Путин внес в Государственную думу о денонсации Европейской конвенции о пресечении терроризма. А 9 января 2023 года, он внес в Государственную думу РФ проект закона, который предусматривает денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Сайт KP.RU писал о пояснительной записке, в которой сказано, что у нашей страны не осталось никаких полномочий в рамках конвенции. Совет Европы прекратил наше полноправное членство в Группе государств против коррупции. При этом, другие страны все еще могли контролировать, как мы выполняем обязательства конвенции, Россия же лишилась и голоса, и права обсуждать доклады.