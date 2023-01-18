Клишас: инициатива о запрете госслужбы для не служивших в армии России требует проработки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инициатива о запрете на госслужбу и участие в выборах для не служивших в ВС РФ нуждается в тщательной проработке, об этом заявил в Telegram-канале глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

«Считаю, что инициатива, направленная на установление запрета на принятие на государственную службу и замещение государственных должностей, а также на участие в выборах для граждан, не проходивших службу в Вооруженных Силах, нуждается в тщательной проработке», - сказал Клишас.

Сенатор подчеркнул, что пока не совсем ясным видится то, как предлагаемое регулирование будет соответствовать действующим конституционным принципам и позициям Конституционного Суда по недопущению чрезмерного ограничения прав граждан.

Клишас указал, что возможность ограничения избирательных прав граждан по факту прохождения военной службы не предусмотрена.

Как писал сайт KP.RU, 17 января 2023 года сенатор Клишас заявил, что об отсутствии в Конституции РФ и в решениях Конституционного суда РФ исключений по вопросу применения смертной казни в России.

Он подчеркнул, что военное положение в регионе не может являться основанием для отмены на его территории моратория на смертною казнь.

Клишас пояснил, что Конституцию России должны соблюдать все, в том числе новые субъекты Российской Федерации.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о том, что смертную казнь можно было бы применять в особых случаях, указав в виде примера трагедию, когда вооруженные люди ворвались в дом, убив там целую семью, в том числе маленьких детей.