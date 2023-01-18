Психолог Гладышева объяснила появление у людей зависимости от азартных игр Фото: Евгения ГУСЕВА

Психолог Марина Гладышева объяснила россиянам, как у человека может появляться зависимости от азартных игр.

По ее мнению, стоит обращать внимание на внутреннее состояние человека. Все дело в том, что зависимость от азартных игр, как правило, идет вместе с другими зависимостями (курение/алкоголизм), говорит эксперт. Об этом пишет РИАМО.

- По опыту могу сказать, что у многих людей, которые играют, есть обязательно еще какая-нибудь зависимость – курение, алкоголь, или даже наркотики. Поэтому здесь есть некая связь. Почему выбирают азартные игры? Всегда есть некая вера в чудо, в какую-то свою удачливость, - рассказала Гладышева.

При этом психолог добавила, что иногда люди останавливаются сами, а другим нужна помощь близких людей.

Ранее ОТР писал про табачную зависимость. По словам психиатра-нарколога Олега Гончарова, самым эффективным способом бросить курить является сочетание биологического и психотерапевтического типов лечения. Суть биологической терапии заключается в замещении никотина разными веществами, действующими на одни и те же рецепторы. Это никотиновые пластыри, либо жвачки.