В Раде назвали ситуацию с электроснабжением в Киевской области сложной Фото: REUTERS

Ситуация с электроснабжением в Киевской области, а также в нескольких восточных областях Украины остается сложной, об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус эфире общенационального марафона «Единые новости».

«Ситуация на сегодняшний день действительно сложная», - сказал Герус.

Он отметил, что много энергоблоков выведено из строя, в некоторых регионах ситуация усложняется тем, что кроме генерации есть проблема еще и с сетями, и подстанциями, которые были повреждены в результате обстрелов.

Герус подчеркнул, что в первую очередь это касается Киевского региона и восточной Украины - Харьковская, Донецкая, Полтавская области.

Как писал сайт KP.RU, 18 января 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине повреждено больше половины всех энергетических объектов.

Шмыгаль сообщил, что в результате атак повреждено более половины всех энергообъектов в Украине.

Он отметил, что на данный момент на Украине требуют восстановления около 160 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов.

3 января 2023 года Шмыгаль рассказал про ущерб экономике страны, полученный в результате боевых действий. По его мнению, ущерб уже превышает отметку в 700 миллиардов долларов.

Он сообщил, что украинская сторона вместе со Всемирным банком намерена провести верификацию потребностей Киева. Последний раз подобный анализ был проведён в начале июня 2022 года.