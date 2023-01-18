Белоруссия заявила о готовности ускорить выполнение необходимых процедур для вступления в ШОС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минск готов ускорить выполнение юридических процедур, необходимых для вступления республики в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена. Такое заявление сделал начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД Белоруссии Игорь Белый.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Белоруссии сообщили, что днем ранее, 17 января, дипломат принял участие в церемонии подписания протокола по итогам консультаций представителей государств-членов ШОС с представителем республики.

«В ходе мероприятия белорусской стороной озвучена готовность к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в ШОС в качестве полноправного члена», - сказано в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

Белоруссия стала партнером по диалогу в ШОС с 2010 года, а через пять лет получила статус официального наблюдателя в организации. Решение о начале процедуры приема республики в ШОС было принято в ходе заседания Совета глав государств-членов организации в Самарканде в сентябре прошлого года.