В двух городах Мурманской области отменили крещенские купания из-за плохих условий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городах в Мурманской области отменены крещенские купания из-за плохих гидрологических условий. Об этом сообщили в МЧС России, где уточнили, что лед на данный момент недостаточно крепок, поэтому выход на него будет опасен.

«Из-за неблагоприятных гидрологических условий крещенские купания в Гаджиево и флотской столице отменены. Выход на лед опасен - он недостаточно крепок», - сообщили в Специальном управлении ведомства.

Уточняется, что массовые купания будут организованы на Семеновском озере в Мурманске, а также в Полярном на озере Торфяном и в Снежногорске на озере Арно.

Напомним, в Москве в день празднования Крещения Господня, 19 января, не прогнозируют сильных морозов. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в этот день в столице, возможно, будет плюсовая температура, что станет ссовсем нетипично для этого дня.