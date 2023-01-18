Эксперт Листовский связал снижение цены на нефть Urals с ситуацией в Китае Фото: REUTERS

Гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский объяснил, почему накануне произошло снижение цены на нефть Urals.

Эксперт полагает, что такая ситуация связана с Китаем и распространением коронавируса в стране. При это он выразил надежду, что в ближайшую неделю ожидается стабилизация обстановки. Об этом пишет Lenta.ru.

- Падение цен произошло не на все марки нефти, а только на нефть марки Urals - в продажах России она составляет только треть. ...это зависит от сезонного спроса, в частности, от закупок Китая, - пояснил Листовский.

Он добавил, что пока "Китай штормит", "штормит" и его биржевые индексы.

- Нефть очень не любит, когда Китай начинает "заболевать" ковидом...Но, безусловно, ковидная ситуация с Китаем в ближайшую неделю должна закончиться, после чего Китай неминуемо будет потреблять больше нефти марки Urals, и ситуация с котировками стабилизируется, - добавил он.

18 января "Известия" писали, что цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до 87 долларов за баррель впервые с 3 января текущего года. При этом цена на нефть марки WTI с поставкой в марте 2023 года выросла до 81,48 доллара за баррель.

Тем временем, Life.ru отмечает, что в России объём нефтедобычи составил 535 миллионов тонн в прошлом году, несмотря на санкции Запада. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время выступления на совещании по экономическим вопросам. Также он сообщил, что показатели экономики страны за 2022 год оказались лучше многих прогнозов.