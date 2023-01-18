Вучич заявил, что Запад интересуют только санкции в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад не интересуют другая позиция, кроме поддержки санкций в отношении России и независимости самопровозглашенной республики Косово, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Не знаю, как мы из всего этого выйдем, перед нами трудные времена», - сообщил Александр Вучич сербским журналистам.

Президент подчеркнул, что просто больше никто не хочет слышать или видеть, что есть другой взгляд. Единственное, что их занимает - санкции, независимое Косово, никакого несогласия с ними, все кто против - их противник.

Вучич указал, что «перед нами решающий и один из тяжелейших в нашей новейшей истории в экономическом и политическом смысле год».

Как писал сайт KP.RU, 31 декабря 2022 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия намерена и в дальнейшем придерживаться политики отказа от санкций в отношении России, и заставить ее свернуть с избранного курса может лишь непосредственная угроза национальным интересам.

Президент отметил, что мы увидели любое всевозможное лицемерие, но мы могли увидеть также, насколько наша позиция была принципиальной и точной.

Ранее Вучич заявлял, что Белград не собирается вводить антироссийские санкции, несмотря на свое отношение к территориальной целостности Украины, а также выразил большое сожаление относительно происходящих на востоке Европы событий, поскольку Сербия рассматривает и Россию, и Украину как братские государства.

Позиция Белграда неоднократно вызывала недовольство со стороны Евросоюза, заявку на вступление в который страна подала в 2012 году.

На данный момент Сербия является единственным кандидатом на вступление в ЕС, который не присоединился к санкциям против России.