Глава Нацразведки США заявила, что поражение Украины имело бы глобальные последствия для прочности альянсов Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поражение Киева имело бы глобальные последствия, в том числе для прочности альянсов западных стран, которые сегодня помогают украинской стороне в том числе ради защиты своих собственных интересов. Такое заявление сделала директор национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе своего выступления в среду, 18 января, на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

«Относительно последствий для мира в случае, если Украина не добьется успеха, есть еще целый ряд соображений: существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия», - заявила она.

Хейнс заявила, что поражение Киев будет иметь последствие для США «с точки зрения того, чтобы задуматься о прочности альянсов», отметив, что Вашингтон и западные страны помогают Украине «в собственных интересах».

Напомним, сегодня, 18 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что данный момент стал ключевым в украинском конфликте, поэтому Украине нуждается в «значительном увеличении» поддержки, и военной в том числе.