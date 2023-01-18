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НовостиВ мире18 января 2023 17:52

Глава Нацразведки США заявила, что поражение Украины имело бы глобальные последствия для прочности альянсов Запада

Как отметила Хейнс, Вашингтон и западные страны помогают Киеву и «в собственных интересах»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава Нацразведки США заявила, что поражение Украины имело бы глобальные последствия для прочности альянсов Запада

Глава Нацразведки США заявила, что поражение Украины имело бы глобальные последствия для прочности альянсов Запада

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поражение Киева имело бы глобальные последствия, в том числе для прочности альянсов западных стран, которые сегодня помогают украинской стороне в том числе ради защиты своих собственных интересов. Такое заявление сделала директор национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе своего выступления в среду, 18 января, на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

«Относительно последствий для мира в случае, если Украина не добьется успеха, есть еще целый ряд соображений: существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия», - заявила она.

Хейнс заявила, что поражение Киев будет иметь последствие для США «с точки зрения того, чтобы задуматься о прочности альянсов», отметив, что Вашингтон и западные страны помогают Украине «в собственных интересах».

Напомним, сегодня, 18 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что данный момент стал ключевым в украинском конфликте, поэтому Украине нуждается в «значительном увеличении» поддержки, и военной в том числе.