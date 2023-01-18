CNN: США планируют объявить о крупнейшем пакете военной помощи Киеву Фото: REUTERS

США в ближайшие дни могут объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, однако там пока не намерены передавать современные танки, о которых просит Киев, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с планами.

«Ожидается, что США объявят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине в ближайшие дни...», - рассказал телеканал.

Как отмечалось, Киев просит современные танки – запрос, который США пока не собираются удовлетворять.

Как писал сайт KP.RU, 11 января 2023 года агентство ТАСС сообщало, что объем военной помощи Украине с западной стороны приблизился к оборонным расходам России за 2022 год.

Издание отмечало, что с начала проведения специальной военной операции Украина получила на военные нужды 48,5 млрд долларов, что составляет около 95 процентов от выделенных Министерству обороны Российской Федерации средств (51,1 млрд долларов).

Всего же зарубежные страны и международные организации перевели Киеву около 150 млрд долларов.