В США заявили о глобальной ошибке Байдена, сыгравшей на руку России Фото: REUTERS

Политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена в области энергетики сыграла на руку российской экономики. Об этом пишет газета The Washington Times, отмечая, что несмотря на санкционное давление, Москва сумела в прошедшем году нарастить доходы от продажи нефти, газа, а также угля.

Издание указывает на глобальную ошибку главы Белого дома в области энергетики, которой стал запрет на импорт энергоресурсов из России, введенный Вашингтоном раньше Евросоюза. В статье отмечается, что, приняв такое решение, США не стали развивать собственную добычу, что также отразилось на ценах на мировом рынке энергоресурсов. Отмечается, что это является «просчетом» американского лидера с его недальновидной политикой.

В статье говорится о том, что Москва только увеличивает доходы от продажи энергоресурсов, а в 2022 году Россия получила больше доходов от продажи энергоресурсов, чем годом ранее.

Напомним, ранее в Кремле скептически оценили попытки подсчитать убытки от введенного потолка цен в отношении российской нефти, отметив, что пока Россия не сталкивалась с такими ограничениями.