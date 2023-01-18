Воспитывающий шестерых детей Евгений Стычкин признался, что мечтает еще об одном ребенке Фото: Борис КУДРЯВОВ

Накануне в Москве презентовали новую экранизацию приключений небезызвестного Эраста Фандорина. На красной дорожке собрались актеры, которых зритель увидит в кино. Пожалуй, одной из самых ярких пар стали Евгений Стычкин и его жена Ольга Сутулова.

Этих гостей рассматривали с ног до головы, и в первую очередь Ольгу. Она теперь не частый гость на подобных мероприятиях. А все потому, что недавно она стала мамой.

В 2020 году у пары родился сын Михаил, а в летом 2021-го года на свет появился еще один мальчик. Имя второго сына супруги держат в секрете.

Останавливаться на достигнутом актерская семья не собирается. Евгений Стычкин уже давно получил статус многодетного отца.

- Я был совершенно уверен в том, что у меня будет восемь, девять, десять детей. Так что я пока еще только на пути к этому: работать и работать, – признался звездный отец сайту mk.ru.

Во время учебы у Евгения Стычкина были отношения с однокурсницей и она родила дочку. Его первой женой стала пианистка Екатерина Сканави, в этом браке появились на свет двое сыновей и дочка. А второй женой актера стала Ольга Сутулова, теперь семья воспитывает двоих мальчишек.