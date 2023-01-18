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НовостиЗдоровье18 января 2023 18:31

Врач рассказала про болезни, которые способны маскироваться под аллергию на холод

Она также напомнила, что отличительная черта холодовой аллергии в том, что крапивница и отеки могут проходить сами по себе
София ГОНЧАРОВА
Врач рассказала про болезни, которые способны маскироваться под аллергию на холод

Врач рассказала про болезни, которые способны маскироваться под аллергию на холод

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В холодную погоду кожа бывает особенно восприимчива к резким перепадам температуры и сильным морозам. По словам заведующей учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета Асели Нуртазиной, причиной аллергии на холод могут быть разные заболевания.

- Так могут проявляться некоторые аутоиммунные заболевания - волчанка, ревматоидный артрит, системная склеродермия. Часть вирусных, бактериальных, паразитарных заболеваний тоже могут давать такие симптомы. Поэтому в случае холодовой аллергии важно обратиться к врачу, - рассказала эксперт в беседе с изданием Газета.Ru.

При этом она напомнила, что отличительной чертой холодовой аллергии является то, что, как правило, крапивница и отеки могут проходить сами по себе. Но в случае, если этого не происходит и наблюдаются дополнительные симптомы, не исключено, что речь может идти о другом заболевании.

Ранее RT писал, что дерматокосметолог Татьяна Малышева рассказала, как ухаживать за кожей в морозы. По её словам, если кожа чувствительная или сухая, то можно умываться косметическим молочком, а для жирной кожи подойдёт гель-пенка.

Также "Пятый канал" писал, что кожа зимой нуждается в особом уходе. Врач Марина Савкина объяснила, что в это время года чаще всего люди сталкиваются с проблемой сухости кожи. Это сопровождается такими неприятными ощущениями, как зуд, стянулось, раздражение и покраснение.