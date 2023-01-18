Врач рассказала про болезни, которые способны маскироваться под аллергию на холод Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В холодную погоду кожа бывает особенно восприимчива к резким перепадам температуры и сильным морозам. По словам заведующей учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета Асели Нуртазиной, причиной аллергии на холод могут быть разные заболевания.

- Так могут проявляться некоторые аутоиммунные заболевания - волчанка, ревматоидный артрит, системная склеродермия. Часть вирусных, бактериальных, паразитарных заболеваний тоже могут давать такие симптомы. Поэтому в случае холодовой аллергии важно обратиться к врачу, - рассказала эксперт в беседе с изданием Газета.Ru.

При этом она напомнила, что отличительной чертой холодовой аллергии является то, что, как правило, крапивница и отеки могут проходить сами по себе. Но в случае, если этого не происходит и наблюдаются дополнительные симптомы, не исключено, что речь может идти о другом заболевании.

Ранее RT писал, что дерматокосметолог Татьяна Малышева рассказала, как ухаживать за кожей в морозы. По её словам, если кожа чувствительная или сухая, то можно умываться косметическим молочком, а для жирной кожи подойдёт гель-пенка.

Также "Пятый канал" писал, что кожа зимой нуждается в особом уходе. Врач Марина Савкина объяснила, что в это время года чаще всего люди сталкиваются с проблемой сухости кожи. Это сопровождается такими неприятными ощущениями, как зуд, стянулось, раздражение и покраснение.