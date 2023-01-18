Глава Saudi Aramco ожидает быстрое восстановление спроса на нефть в 2023 году Фото: REUTERS

Саудовская компания Saudi Aramco выражает уверенность в сильном росте спроса на нефть в текущем году. Такое заявление сделал гендиректор компании Амин Нассер, указав на открытие китайской экономики и восстановление объема авиаперевозок.

«Мы очень оптимистично настроены в плане возвращения спроса на рынок. Мы начинаем получать позитивные сигналы из Китая. Надеемся, что в ближайшие пару месяцев мы увидим более активный рост экономики в стране», - приводит Bloomberg словам главы Saudi Aramco, сказанные на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Нассер напомнил, что на данный момент спрос на авиатопливо в мире сейчас примерно на 1 млн баррелей в сутки, что меньше допандемийного уровня, однако год назад отставание в этой сфере было вдвое больше.

По его словам, сейчас энергетическим компаниям необходимо увеличивать инвестиции в нефтедобычу. Как он отметил, на данный момент объем незадействованных мощностей составляет 2 млн баррелей в сутки, поэтому отрасль едва может удовлетворять спрос, который составляет 100 млн баррелей в сутки.