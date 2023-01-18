В Майами задержан россиянин Легкодымов по обвинению в отмывании денег Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы в Майами, штат Флорида, задержали российского гражданина Анатолия Легкодымова, который является одним из руководителей зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato. Россиянина обвиняют в отмывании денежных средств. Об этом в среду, 18 января, сообщила пресс-служба Минюста США.

«Легкодымов был арестован прошлой ночью в Майами и предстанет сегодня перед судом Южного округа Флориды», - сказано в заявлении.

В выдвинувшей обвинения прокуратуре Восточного округа Нью-Йорка отмечается, что одним из крупнейших партнеров Bitzlato стала нелегальная онлайн-площадка Hydra Market, которая публиковала предложения о продаже наркотиков, а также поддельных документов. Прокоруры заявляют, что за счет минимальных требований к предоставлению персональных данных для регистрации на криптобирже, пользователи Hydra Market, закрытой в апреле прошлого года, получили возможность обменять около 700 млн долларов в криптовалюте.

Обвинение заявляет, что Легкодымов, весь 2022 год осуществляя управление Bitzlato и проживая в Майами, знал, что большая часть пользователей криптобиржи получили средства незаконным путем. Россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.