Зеленский заявил о замедлении боевых действий на Украине зимой из-за "усталости" сторон Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего выступления, который транслировался на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ), заявил о замедлении боевых действий на Украине зимой.

«Действительно замедляется зимой, это правда. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и слава Богу враг тоже», - заявил украинский лидер, отвечая на вопрос о текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции России на Украине, которая, по словам журналиста, стала «больше похожа на тупик».

По словам Зеленского, на восточном участке линии соприкосновения до сих пор идут ожесточенные бои.

Напомним, сегодня, 18 января, временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о том, что подразделения украинской армии рискуют попасть в окружение в районе Северска, отметив также со снабжением в войсках Украины сейчас на порядки хуже.