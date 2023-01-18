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НовостиЭкономика18 января 2023 19:36

Юрист объяснил, как увеличение МРОТ повлияет на размер пенсий

Все социальные выплаты будут проиндексированы автоматически
Елена АКИМОВА
Юрист объяснил, как увеличение МРОТ повлияет на размер пенсий

Юрист объяснил, как увеличение МРОТ повлияет на размер пенсий

Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 января в России увеличили минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Юрист Василий Воробьев объяснил, как пересмотр МРОТ скажется на социальных выплатах.

Если раньше индексация пенсий не была привязана к этой величине, то теперь эта связь существует. И вслед за одним показателем, нужно увеличивать остальные.

- Относительно этой величины идут остальные расчеты. А ее устанавливает правительство РФ, — говорит юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Изменения напрямую связаны с уровнем инфляции. Если меняется ключевая ставка, то происходит индексация.

Размер МРОТ в России вырастет с 1 февраля 2023 года. Вслед за этой величиной будут проиндексированы все социальные выплаты.

- Это касается единовременного пособия при рождении ребенка, декретных выплат, маткапитала, выплат ветеранам, страховых выплат и иных мер социальной поддержки, - сказал юрист.

Также будут увеличены выплаты по больничным и пособия по безработице.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила летом 2022 года повысить стипендию российским студентам до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий законопроект будет внесен в этом году в Госдуму. Что даст повышение стипендии студентам, почему подобные инициативы отклонялись ранее ответили эксперты, опрошенные РИАМО.

А депутат Светлана Бессараб предложила вернуть распределение для студентов-бюджетников. Эта мера потребует выделения из бюджета колоссальных средств — 700 миллиардов рублей ежегодно, сообщает "360".