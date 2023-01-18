Юрист объяснил, как увеличение МРОТ повлияет на размер пенсий Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 января в России увеличили минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Юрист Василий Воробьев объяснил, как пересмотр МРОТ скажется на социальных выплатах.

Если раньше индексация пенсий не была привязана к этой величине, то теперь эта связь существует. И вслед за одним показателем, нужно увеличивать остальные.

- Относительно этой величины идут остальные расчеты. А ее устанавливает правительство РФ, — говорит юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Изменения напрямую связаны с уровнем инфляции. Если меняется ключевая ставка, то происходит индексация.

Размер МРОТ в России вырастет с 1 февраля 2023 года. Вслед за этой величиной будут проиндексированы все социальные выплаты.

- Это касается единовременного пособия при рождении ребенка, декретных выплат, маткапитала, выплат ветеранам, страховых выплат и иных мер социальной поддержки, - сказал юрист.

Также будут увеличены выплаты по больничным и пособия по безработице.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила летом 2022 года повысить стипендию российским студентам до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий законопроект будет внесен в этом году в Госдуму. Что даст повышение стипендии студентам, почему подобные инициативы отклонялись ранее ответили эксперты, опрошенные РИАМО.

А депутат Светлана Бессараб предложила вернуть распределение для студентов-бюджетников. Эта мера потребует выделения из бюджета колоссальных средств — 700 миллиардов рублей ежегодно, сообщает "360".