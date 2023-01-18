Врач-терапевт предупредила о риске инфаркта во время купания в проруби Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-терапевт Ирина Ярцева предупредила о риске инфаркта при купании в проруби. Холодная вода увеличивает выброс адреналина, а его накопление опасно для здоровья.

- Адреналин увеличивает частоту сердечных сокращений, а еще повышает давление. Именно это становится причиной сердечного приступа, - говорит NEWS.ru Ярцева.

Терапевт рекомендует окунаться в прорубь только тем, кто уверен в своем здоровье, а еще лучше, если есть регулярная закалка.

- Особенно опасно купаться гражданам старше 45 лет, - заключила терапевт.

Ранее Академик РАН, экс-главгоссанврач России Геннадий Онищенко назвал шесть правил, которые стоит соблюдать во время крещенских купаний.

- Если вы - человек среднего возраста и у вас есть гипертония, лучше, конечно, посоветоваться с врачом, - заключил депутат.