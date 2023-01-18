Названы профессии, представители которых чаще довольны своей зарплатой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самыми довольными своими зарплатами в России оказались программисты (38%), об этом сказан в исследовании SuperJob, где уточняется, что доходы растут в сфере IT быстрее инфляции, а за год заработные платы у них увеличились в среднем на 15%.

На втором месте оказались инженеры-проектировщики, среди которых заработной платой довольны 33%, а зарплаты увеличились в среднем на 12,5%. Тройку замыкают представители мидл- и топ-менеджмента (29%).

В пятерку профессий, представители которых чаще всего удовлетворены своими доходами, также вошли медицинские работники (28%), юристы и HR-менеджеры (по 25%), а вот реже всего свой зарплатой довольны менеджеры по рекламе (10%).

Напомним, ранее были названы самые суеверные профессии. Как писал сайт KP.RU, самыми суеверными стали медсестры (42%), а также продавцы-консультанты (39%).