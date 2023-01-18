Экономист Беляев объяснил установление Банком России официальных курсов новых валют расчетами в них Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил установление официальных курсов рубля по отношению к девяти новым иностранным валютам.

По его мнению, такой шаг для России необходим. Он пояснил, что это связано со значительной частью внешнеэкономических интересов, которые перемещаются в сторону Востока и Азии. Об этом пишет Lenta.ru.

- Мы все больше переходим на расчеты в нацалютах и будет расти потребность в том, чтобы продавать избыток этих валют или приобретать эти валюты... Причем это касается не только тех, кто ведет внешнеэкономические сделки, но и тех, кто связан со сферой туризма, - объяснил эксперт.

18 января "Известия" писали, что Банк России начнет устанавливать официальный курс рубля еще к девяти иностранным валютам. В список этих валют вошли дирхам (ОАЭ), таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал.

Также ФАН сообщал, что регулятор увеличил официальные курсы иностранных валют к рублю. Так, курс доллара повысился по сравнению с предыдущим уровнем на 20,84 коп. и составил 68,87 рубля. Европейская валюта оказалась на отметке 74,59 руб., поднявшись на 32,36 коп.