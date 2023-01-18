Мастер спорта по плаванию посоветовал россиянам брать с собой теплую одежду и сладкий чай на крещенские купания Фото: Иван МАКЕЕВ

Мастер спорта по плаванию, руководитель спортивно-оздоровительного общества "Люблинские моржи" Виктор Кочетов дал россиянам советы по подготовке к крещенским купаниям.

Он напомнил, что закаляться к этому событию нужно заранее, еще с осени. Об этом пишет Lenta.ru.

По словам моржа, не рекомендуется окунаться на голодный желудок, поэтому за час-полтора перед погружением в прорубь стоит поесть.

- С собой нужно брать теплые вещи, чтобы можно было переодеться: валенки, теплые носки, халат и заваренный сладкий чай, - посоветовал Кочетов.

Также он рекомендовал гражданам предварительно разогреться: сделайте махи руками и ногами, побегайте пару минут или попрыгайте на месте.

Накануне ФАН сообщал, что крещенские купания должны проходить только в специально отведенных для этого местах в целях безопасности. Об этом гражданам напомнили в ГУ МЧС России по Московской области. Также россиянам напомнили о запрете выхода на лед большими группами, поскольку это может нарушить целостность покрова.

Также "Известия" писали про противопоказаниях к купанию в проруби. По словам врача-терапевта Юлии Фокиной, прежде всего от этого стоит отказаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и больным тяжелым сахарным диабетом.