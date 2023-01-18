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НовостиПолитика18 января 2023 20:47

Посла России в Канаде вызвали в МИД страны

Канадские власти не объявили тему беседы
Мария ПАВЛОВА
В канадский МИД вызвали российского посла.

В канадский МИД вызвали российского посла.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Канаде Олег Степанов вызван в МИД страны. Об этом в среду 18 января сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской дипломатической миссии.

«Пригласили в МИД к 16.00», - сообщил Степанов агентству, уточнив, что канадские власти не сообщили заранее, о чем намерены побеседовать с ним.

Встреча пройдет в 00.00 по московскому времени.

Напомним, посольство РФ в Оттаве ранее заявило, что канадские политики и СМИ распространяют фейковые сообщения об использовании Вооруженными силами России кассетных боеприпасов на Украине.

«Средства массовой информации и некоторые политики тиражируют ложную информацию о том, что Россия кассетные боеприпасы на Украине. Россия никогда этого не делала. Правда заключается в том, что Украина нарушает все свои международные обязательства», – сказано в заявлении посольства в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 сентября 2022 года после полуночи неизвестный забросил бутылку с зажигательной смесью через забор здания российского посольства в Канаде на его территорию.