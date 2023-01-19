В Харьковской области прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги

В Харьковской области прогремело несколько взрывов до объявления воздушной тревоги. Фото: REUTERS

В Харьковской области вечером в среду 18 января прогремели взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Уточняется, что взрывы прозвучали до объявления воздушной тревоги. Позже воздушная тревога была объявлена в Харьковской области и в той части Запорожской области, что находится под контролем Киева. В Запорожской области также прозвучало несколько взрывов.

Ранее российские артиллеристы и морпехи сорвали попытки ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении. Общие потери противника составили до 90 украинских бойцов.

Также сообщалось, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска. Украинские венные хранили в нем снаряды к РСЗО HIMARS и «Град».

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 января 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.