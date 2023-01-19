В Запорожье объявлена воздушная тревога и слышны взрывы

В Запорожье прогремело несколько взрывов. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В областном центре Запорожье, который находится под контролем киевских властей, в ночь на 19 января прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, речь идет как минимум о двух взрывах.

«Мои земляки сообщают, что на данный момент речь идёт о, как минимум, двух взрывах, которые слышали запорожцы», - написал он в Telegram.

Рогов отметил, что опасность для мирного населения города представляют попытки работы ПВО ВСУ.

Ранее в Харьковской области в среду 18 января прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги. Также сообщалось о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее российские артиллеристы и морпехи сорвали попытки ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении. Общие потери противника составили до 90 украинских бойцов.

Также сообщалось, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска. Украинские венные хранили в нем снаряды к РСЗО HIMARS и «Град».

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