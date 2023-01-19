В России предложили ввести наказание за выброс в унитаз ватных палочек, салфеток и пакетов

В России предложили ввести ответственность за выброс мусора в канализацию. Фото: Андрей АБРАМОВ

В России предложили ввести ответственность за засоры канализации. С такой инициативой выступил Российский экологический оператор. Соответствующее письмо направлено РЭО в адрес заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексея Ересько.

«РЭО считает целесообразным рассмотреть вопрос совершенствования государственного регулирования в части предотвращения ненадлежащего сброса отходов в системы коммунального хозяйства, в том числе предусмотреть установление ответственности за последствия таких действий», - цитирует ТАСС выдержку из документа.

В письме отмечается, что попадающие в канализацию отходы собираются в крупные кучи и закупоривают трубопровод. Чаще всего в канализацию выбрасывают ватные палочки, влажные салфетки и другие предметы личной гигиены, втулки от туалетной бумаги, которые нужно сдавать в макулатуру, различную упаковку и пакеты, уточнили в РЭО.

Напомним, закон об ужесточении наказания за выброс мусора из машин в России вступит в силу 11 января 2023 года. Нововведения коснутся увеличения штрафов за незаконный сброс отходов и разрешат фиксировать такие нарушений посредством фото и видеосъемки. Сумма штрафа составит от 10 тысяч до 200 тысяч рублей в зависимости от вида транспорта и статуса нарушителя.

О новом механизме борьбы с незаконным сбросом мусора в Подмосковье рассказал губернатор региона Воробьев.