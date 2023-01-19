Минпромторг рекомендовал открывать киоски с продуктами и одеждой у входов в ТЦ

Денис Мантуров Фото: Евгения ГУСЕВА

Минпромторг России направил в регионы рекомендацию по открытию у входов в торговые центры и магазины киосков и других нестандартных объектов торговли, в которых будут представлены российские продукты и одежда. Как пишет РБК, соответствующий документ подписан главой ведомства Денисом Мантуровым.

Мера объясняется необходимостью поддержки российских фермеров и производителей. Она реализуется в рамках распоряжения правительства об обеспечении продбезопасности, стимулировании активности российских предпринимателей и расширении возможностей сбыта отечественной продукции.

В рекомендации уточняется, что к нестандартным объектам торговли относятся автолавки, киоски, лотки, павильоны и палатки. В них предлагается размещать свою продукцию отечественным производителям текстиля, одежды и обуви, а также фермерам. Предоставление мест желательно на льготных условиях или безвозмездной основе, говорится в документе.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о целевом сценарии стратегии развития автопрома России с увеличенной господдержкой. По его словам, долю российских автомобилей на отечественном рынке собираются повысить с 40 до 80% к 2030 году.

Напомним, Денис Мантуров сообщил, что металлургические предприятия ведут работу по переориентации экспортных поставок. По его словам, среди приоритетных направлений - Китай, Турция, а также страны Евразийского экономического союз (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ).

Глава Минпромторга отметил, что российские предприятия ведут переориентацию экспорта при участии торговых представительств, а "в рамках профильного национального проекта будут предусмотрены меры поддержки логистики".