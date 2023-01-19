Что произошло в ночь на 19 января

Захарова прокомментировала заявление Шольца о том, что Россия "должна проиграть" в СВО. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала «врожденным уродством» слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия «должна проиграть» в специальной военной операции на Украине.

В администрации США назвали оскорбительными высказывания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что действия Вашингтона по созданию антироссийской коалиции можно сравнить с действиями Адольфа Гитлера. Лавров сделал такое сравнение во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Соединенные Штаты не принимают решения о целях для Украины, а Киев самостоятельно решает, как применять западное оружие. Об этом заявил в четверг 18 января официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Вашингтон не подталкивает Украину к нанесению ударов по российской территории, но Соединенные Штаты не признают Крым территорией Российской Федерации, уточнил он.

Администрация Байдена готова пойти на повышение риска эскалации, предоставив Украине «средства для нанесения ударов по Крыму». США рассчитывают таким образом «усилить позицию Киева на любых будущих переговорах» с Россией, пишет NYT, отметив, что в то же время администрация президента США не считает возможным переход Крыма под контроль Киева путем военного захвата полуострова.

Французский волонтер и журналист Боке подал заявление на предоставление российского гражданства. Боке заявил, что хочет таким образом обезопасить себя и свою дочь.

Офицеры украинских вооруженных формированийбросили своих солдат и покинули Соледар задолго до того, как город был окружен и взят российскими войсками. Об этом заявил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай», комментируя обстановку в Соледаре на 18 января 2023 года.

Администрация Джо Байдена собирается объявить о новом пакете военной помощи Киеву в пятницу 20 января. В него, по предварительной информации, войдут запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB дальностью до 160 км. Танки Abrams не будут переданы Украине из-за логистических трудностей, а также проблем с их обслуживанием,

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пригласил в страну квалифицированных инженеров, механиков и машиностроителей. По словам Шольца, Германии нужна рабочая сила, в том числе иностранная. Об этом он заявил в среду 18 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Трехсотметровую Герогиевскую ленту развернули активисты «Волонтерской роты» в Парке Победы в Петербурге. В акции участвовали более тысячи юношей и девушек, они прошли с лентой 872 метра. Столько дней длилась блокада Ленинграда во время Второй мировой войны.

Украинские школьники подали жалобу на преподавателя математики Малгожату Число, которая ранее приняла участие в пикете против украинизации Польши. Теперь в Польше проходят пикеты уже в поддержку Малгожаты Число, которой после жалобы пришлось объясняться с дисциплинарной комиссией.

В украинской армии практикуется применение заградотрядов для предотвращения бегства солдат с поля боя и сдачи в плен. Об этом рассказал российский офицер. По словам российского военнослужащего, украинские заградотряды состоят из националистов, которые стреляют в спину своим сослуживцам.