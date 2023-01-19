WSJ: СБУ убила переговорщика Киреева из-за подозрения в шпионаже на Россию

Денис Киреев Фото: YouTube

Член украинской делегации по переговорам с Россией Денис Киреев был застрелен сотрудниками СБУ из-за подозрения в шпионаже на российскую сторону. Об этом говорится в публикации газеты Wall Street Journal (WSJ).

По словам начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, в ночь перед вторым раундом переговоров Кирееву позвонили из офиса начальника украинской контрразведки Александра Поклада и предложили встретиться.

Переговорщик ожидал задержания и поэтому приказал телохранителям не вмешиваться, пишет издание.

Журналисты утверждают, что около Софийского собора к Кирееву подъехали несколько минивэнов с агентами СБУ и увезли задержанного, а уже через полтора часа его тело нашли с простреленной головой.

Как ранее писал сайт KP.RU, Денис Киреев участвовал только в первом туре переговоров, а на второй уже не приезжал. Киреева застрелили в марте 2022 года выстрелом в голову у здания Печерского суда. Данные разнятся: кто-то говорит, что Киреева застрелили сотрудники СБУ, кто-то – что его казнили "неизвестные патриоты" за совершенную им "измену".