Посол Антонов заявил, что Россия уничтожит любое западное оружие на Украине

Анатолий Антонов Фото: Евгения ГУСЕВА

Российские военные готовы уничтожить любое оружие, поставляемое Украине Западом. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, комментируя заявление Госдепа США о возможности нанесения ударов по Крыму. Его слова приводятся в телеграм-канале диппредставительства.

"Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами не поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим, - подчеркнул Антонов. - Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас".

По его словам, своими заявлениями американский госдепартамент подталкивает Киев к дальнейшим агрессивным действиям против российских граждан, что не останется без ответа со стороны Москвы.

Дипломат выразил уверенность, что дальнейшая накачка Украины оружием со стороны западных стран только увеличит число жертв и создаст новые трудности для бывшей советской республики.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не подталкивает Украину к нанесению ударов по российской территории. В то же время Соединенные Штаты не признают Крым территорией Российской Федерации, уточнил он.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, что Североатлантический альянс организует консультации между странами-участниками по отправке танков и современного вооружения в Украину.