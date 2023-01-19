NBC: администрация Байдена увязла в пиар-кошмаре после скандала с секретными документами Фото: REUTERS

Администрация американского лидера Джо Байдена увязла в "пиар-кошмаре" после скандала с секретными документами, которые недавно были найдены в его доме и бывшем офисе. Об этом говорится в сюжете телеканала NBC.

Там также акцентируется внимание на том, что действующая администрация, вероятнее всего, сейчас находится в "режиме ликвидации последствий", поскольку сталкивается с все большим числом вопросов и нарастающим недовольством.

- Белый дом увяз в пиар-кошмаре. После недели сообщений о том, что именно было обнаружено, а также где и когда это было обнаружено, им приходится балансировать между проводимым уголовным расследованием и призывами к большей прозрачности, - сообщает NBC.

Ранее американские СМИ сообщали, что секретные документы периода вице-президентства Байдена случайно найдены в его офисе. Среди документов времен вице-президентства Джо Байдена, обнаруженных в офисе аналитического центра в Вашингтоне, нашли секретные данные разведки по Украине и Ирану и Великобритании.