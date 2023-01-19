В ДНР сообщили, что оборону Соледара вели состоящие из наемников батальоны

В обороне Соледара ВСУ задействовали роты и батальоны из иностранных наемников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад меняет тактику в комплектовании украинских войск иностранными наемниками. Если раньше они дополняли подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), то теперь из иностранных наемников создаются отдельные роты и батальоны, что можно было наблюдать при обороне Соледара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Народной милиции ДНР.

"В том же Соледаре была уже не просто пара пикапов с наемниками, но работали роты и батальоны, полностью состоящие из иностранцев, - уточнили в ведомстве. - Не офицеры-иностранцы, а остальные - украинцы, а именно батальоны иностранцев от и до".

В Народной милиции ДНР уверены, что это делается из-за уверенности Запада в плохой подготовке ВСУ.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинские военные открыто обсуждали в радиоэфире позиции наемников из Польши в Соледаре, что позволило российской артиллерии нанести точные удары. Об этом сообщил журналистам Ян Гагин, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

Напомним, первая информация о взятии Соледара российскими военными появилась поздним вечером 11 января 2022 года. Позднее данные подтвердили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве также рассказали про состав и участие различных подразделений в операции по освобождению города Соледар от ВСУ. Наступление на данном направлении велось разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану.