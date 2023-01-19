15 военных погибли при пожаре в казарме в Армении

В Армении погибли 15 военнослужащих при пожаре в воинской части Фото: GLOBAL LOOK PRESS

15 военнослужащих погибли при пожаре в казарме инженерно-саперной роты одной из воинских частей, расположенной в селе Азат Гехаркуникской области Армении в ночь на четверг, 19 января 2023 года. Об этом сообщает министерство обороны страны.

В ведомстве уточнили, что возгорание началось в 1:30 по местному времени. Имеются и пострадавшие. По предварительным данным, трое армянских военных находятся в тяжелом состоянии.

Информации о причине пожара не приводится.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале января полиция Армении задержала 65 протестующих на антироссийской акции на дороге к военной базе РФ в городе Гюмри. Предположительно, протестующие намеревались перекрыть входы в российскую базу и требовать от военных разблокировать Лачинский коридор.

Напомним, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что сообщения властей Армении об "угрозе" российского присутствие в республике выглядят абсурдными.