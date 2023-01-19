Сбер обошел Porsche и Hilton в международном рейтинге брендов Фото: REUTERS

Сбер вошел в топ-25 сильнейших мировых брендов, обогнав такие известные компании, как Porsche, Hilton и Rolex. Также российский банк стал самым дорогим среди отечественных и попал в 200 самых дорогостоящих мировых копаний. Об этом говорится в рейтинге крупнейших мировых компаний Brand Finance Global 500.

Согласно методологии Brand Finance, Сбер стал единственным российским банком, который был признан одним из 25 сильнейших мировых брендов. Категория "сила бренда" рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей. Лидером рейтинга в этой части стал Google.

Однако, что касается других компаний, как Porsche и Rolex, то они оказались в конце списка. Ранее ряд иностранных брендов объявлял об уходе с российского рынка.

К слову, Сбера по "силе бренда" удалось обойти и другие компании, среди которых Decathlon или Michelin.

Как ранее писал сайт KP.RU, Amazon опередил Apple и стал самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500. И это при том, что компания Джеффа Безоса за год потеряла 51 миллиард долларов (с 350,3 миллиарда долларов до 299,3 миллиарда).

Что касается стоимости бренда Apple, то она упала на 16%, до 297,5 миллиарда долларов. А третье место в списке занял Google (281,4 миллиарда долларов), далее идет Microsoft (191,6 миллиарда) и Walmart (113,8 миллиарда долларов).

Тем временем, Сбер занял 163 месте по стоимости бренда. Второе и третье место среди российских компаний в рейтинге заняли "Газпром" (420-е) и "Лукойл" (457-е).