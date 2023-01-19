Взрыв прогремел в Николаеве 19 января 2023 года

Украинские журналисты сообщили о взрыве в Николаеве Фото: REUTERS

В украинском городе Николаев прогремел взрыв утром в четверг, 19 января 2023 года. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Подробности о разрушениях объектов инфраструктуры и возможном ущербе не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Николаевской и Одесской областях Украины 19 января объявлена воздушная тревога. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Как писал сайт KP.RU, в начале января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое приведет к росту дефицита в энергосистеме страны.

Напомним, австрийский эксперт в сфере безопасности Герхард Манготт выразил мнение, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры.