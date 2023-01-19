ФСБ возбудила уголовное дело против гражданина США по делу о шпионаже Фото: Виктор Гусейнов

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении гражданина Соединенных Штатов, подозреваемого в шпионаже.

«Федеральной службой безопасности РФ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ «Шпионаж», – сообщается на сайте ФСБ.

В ведомстве уточнили, что мужчина подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности России.

Напомним, в октябре прошлого года в Крыму ФСБ было возбуждено уголовно дело против гражданина Украины, создавшего незаконное вооруженное формирование «Исламский батальон «Крым» с целью нарушения территориальной целостности России.

В начале января сотрудники ФСБ пресекли попытку диверсии на Южно-Уральской железной дороге. В ее подготовке участвовали трое мужчин, их задержали.