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НовостиПроисшествия19 января 2023 7:06

ФСБ возбудила уголовное дело против гражданина США по делу о шпионаже

Он подозревается в сборе информации по биологической тематике, уточнили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ФСБ возбудила уголовное дело против гражданина США по делу о шпионаже

ФСБ возбудила уголовное дело против гражданина США по делу о шпионаже

Фото: Виктор Гусейнов

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении гражданина Соединенных Штатов, подозреваемого в шпионаже.

«Федеральной службой безопасности РФ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ «Шпионаж», – сообщается на сайте ФСБ.

В ведомстве уточнили, что мужчина подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности России.

Напомним, в октябре прошлого года в Крыму ФСБ было возбуждено уголовно дело против гражданина Украины, создавшего незаконное вооруженное формирование «Исламский батальон «Крым» с целью нарушения территориальной целостности России.

В начале января сотрудники ФСБ пресекли попытку диверсии на Южно-Уральской железной дороге. В ее подготовке участвовали трое мужчин, их задержали.