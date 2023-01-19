С приходом холодов российские магазины стали чаще нажимать тревожные кнопки из-за воровства Фото: Евгения ГУСЕВА

С приходом зимы россияне стали чаще воровать продукты в магазинах. Аналитики охранной компании Delta Системы безопасности проанализировали более 60 000 тревожных вызовов из торговых точек и рассказали, как поменялась ситуация с приходом холодов.

Независимо от времени года, чаще всего вызовы поступают после незаконного проникновения в торговую точку. На втором месте – кражи, третья строчка – нарушение общественного порядка.

Начиная с декабря число проникновений увеличилось на 11%. Причем не всегда непрошенные гости пытаются ограбить торговую точку, часто забираются в помещение люди без определенного места жительства, их привлекает теплый тамбур, пишет "Газета.Ru".

Количество краж увеличивается на 4-5% и достигает 19% от всех случаев. А все потому, что верхняя одежда добавляет возможностей вынести товар из магазина. Чаще всего под куртками и пуховиками прячут продукты и алкоголь. А в варежках скрывают мелкие товары с предкассовой зоны. А вот коляски для краж используются круглогодично.

Чаще всего зимой тревожную кнопку наживают в небольших супермаркетах, и аптеках.

По итогам 2023 года ключевая ставка Банка России может опуститься с текущих 7,5 до 6,5%, считают в Госдуме. По мнению специалистов, у регулятора вновь появится возможность для смягчения монетарной политики, если инфляция в стране продолжит замедляться, сообщает Rt.

Эксперты выяснили, что по сравнению с 2021-м в предновогодний период 2022 года россияне стали больше экономить, пишет газета "Известия".