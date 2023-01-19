Актер Джулиан Сэндс пропал в горах в Калифорнии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский актер Джулиан Сэндс, известный зрителям по роли злодея-колдуна в фильме ужасов "Чернокнижник", пропал в горах в штате Калифорния в США. Об этом 19 января сообщает телеканал KABC.

Уточняется, что 65-летний мужчина стал одним из двух пропавших туристов в горах. Сейчас спасатели ведут поиски пропавших.

Также известно, что семья Сэндса, который отдыхал в горной местности в районе Маунт-Балди, заявила о его исчезновении еще в пятницу, 13 января.

Ранее сообщалось, что двукратный номинант на премию "Оскар" актер Джереми Реннер получил тяжелые травмы в результате несчастного случая. Представитель артиста подтвердил информацию изданию Deadline. Он утверждает, что Джереми Реннер госпитализирован в критическом состоянии после неприятного инцидента во время чистки снега.