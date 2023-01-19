В Италии заявили о несбывшихся прогнозах Запада для российской экономики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страны Запада, прогнозируя огромный спад экономики России, недооценили ее возможности, считает итальянский журналист Федерико Рампини.

Как отметил обозреватель Corriere della Sera, ВВП России по итогам 2022 года снизился на 2,1%, тогда как западные аналитики прогнозировали спад до 20%. По мнению журналистам, определенные круги на Западе находились в «моменте неоправданного триумфа», поскольку «недооценили экономические возможности России или переоценили эффект введенных санкций».

Смягчить удар от ограничений РФ помог рост цен на энергоресурсы, который компенсировал снижение объемов экспорта, считает Рампини. Россия продала меньше газа по более высоким ценам, а энергетические санкции против нее были введены слишком поздно, поэтому имеют лишь ограниченный эффект, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в экономике России наблюдается позитивная динамика, а снижение ВВП страны за 11 месяцев 2022 года оказалось ниже ожидаемого - 2,1% против прогнозируемых 2,5%.