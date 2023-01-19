Вице-спикер Госдумы Кузнецова призвала конфисковать имущество уехавших из России в пользу сирот

Анна Кузнецова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-спикер Государственной думы России Анна Кузнецова выступила с инициативой конфисковать имущество уехавших из страны граждан и компаний из недружественных стран в пользу сирот, которые стоят в очереди на получение жилья. Ее слова приводит ТАСС.

"Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран, - отметила Кузнецова. - Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?".

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем телеграм-канале прокомментировал предложение Кузнецовой. По его словам, реализовать инициативу без серьезных поправок в Уголовный кодекс страны нереально.

"Без серьезных поправок в Уголовный кодекс – никак, - уточнил Клишас. - Покинуть Страну - не преступление".

Как ранее писал сайт KP.RU, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ пунктом о конфискации имущества российских граждан, покинувших страну, за действия, которые попадают под реабилитацию нацизма и экстремизм, а также дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Как заявил парламентарий, в последнее время некоторые россияне считают возможным "лить грязь" на страну, а также ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживая при этом "злодеев, нацистов и убийц", для сохранения благосостояния за границей. Володин отмечает, что подобные действия могут оцениваться как реабилитация нацизма, призывы к экстремизму или дискредитация российской армии.