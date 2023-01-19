Глава Минфина ФРГ Линднер заявил, что Германия больше не зависит от российских энергоресурсов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия больше не зависит от поставок энергоресурсов из России, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Конечно, Германия все еще зависит от поставок энергоносителей, но не из России, а с мировых рынков», – сказал он в интервью BBC.

По словам главы германского Минфина, стране удалось найти альтернативные источники энергии. Например, в Германии снова начали работать теплоэлектростанции, а планы по закрытию трех остающихся атомных электростанций отложены, отметил министр. Он также заявил, что ФРГ активно развивает инфраструктуру для поставок газа, главным образом из Норвегии и Соединенных Штатов.

Напомним, в январе в Германию 3 января прибыл первый танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из США. Судно Maria Energy пришвартовалось на недавно открывшемся терминале по приему СПГ в Вильгельмсхафене на севере ФРГ. Энергокомпания RWE ранее заключила контракт с американской фирмой Sempra Infrastructure на поставку 2,25 миллиона тонн СПГ в год.