Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире19 января 2023 7:38

Глава Минфина ФРГ Линднер заявил, что Германия больше не зависит от российских энергоресурсов

Теперь страна зависит от поставок энергоносителей из других стран, отметил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Минфина ФРГ Линднер заявил, что Германия больше не зависит от российских энергоресурсов

Глава Минфина ФРГ Линднер заявил, что Германия больше не зависит от российских энергоресурсов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия больше не зависит от поставок энергоресурсов из России, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Конечно, Германия все еще зависит от поставок энергоносителей, но не из России, а с мировых рынков», – сказал он в интервью BBC.

По словам главы германского Минфина, стране удалось найти альтернативные источники энергии. Например, в Германии снова начали работать теплоэлектростанции, а планы по закрытию трех остающихся атомных электростанций отложены, отметил министр. Он также заявил, что ФРГ активно развивает инфраструктуру для поставок газа, главным образом из Норвегии и Соединенных Штатов.

Напомним, в январе в Германию 3 января прибыл первый танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из США. Судно Maria Energy пришвартовалось на недавно открывшемся терминале по приему СПГ в Вильгельмсхафене на севере ФРГ. Энергокомпания RWE ранее заключила контракт с американской фирмой Sempra Infrastructure на поставку 2,25 миллиона тонн СПГ в год.