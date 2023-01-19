Британцы признали правоту Сергея Лаврова

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был прав, когда говорил о том, что Соединенные Штаты не способны противостоять России и Китаю. Такое мнение выразили читатели британского издания Daily Mail (DM).

Британцы согласились, что именно неспособность США к прямому противостоянию стала причиной того, что американцы усиленно подталкивают Европу к торговой войне с Россией.

"Именно поэтому США пытаются начать тотальную войну с Россией в Европе, надеясь, что страны НАТО сделают свою грязную работу, чтобы Штаты могли свободно пойти один на один с Китаем", - написал один из комментаторов.

Многие жители Британии согласились с такой позицией, напомнив, что Вашингтон не победил ни в одной войне, которую вел самостоятельно.

"Он прав. США - слабеющая сверхдержава, - говорится в другом комментарии. - У меня сердце разрывается, когда я это говорю, но это правда".

Напомним, Сергей Лавров выразил мнение, что Запад ввел санкции против России в расчете на революцию в стране с последующим смещением политического руководства. Дипломат добавил, что теперь западные лидеры даже не скрывают, что преследовали именно эту цель.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Лавров заявил, что США и члены НАТО добиваются победы "на поле боя" над Россией с целью "уничтожить нашу страну". Министр убежден, что попытки НАТО в ослаблении РФ отражают глобальные процессы вокруг спецоперацию в Украине.

Дипломат полагает, что главным бенефициаром "горячего конфликта" выступают США, которые пытаются извлечь из него максимальную выгоду как в экономическом, так и военно-стратегическом плане.