Медведев обратился к странам НАТО с предупреждением: "Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов"

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявления чиновников из стран НАТО о том, что "Россия должна проиграть".

Российский политик напомнил, что ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов.

"Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, - написал Медведев в своем телеграм-канале. - А ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта".

В качестве аргумента зампред российского Совбеза привел тот факт, что в ядерной доктрине есть пункты, которые предусматривают применение оружия сдерживания. То есть то "поражение России", о котором так любят говорить на Западе, ставит мир под угрозу ядерной войны, констатировал политик.

Напомним, четыре условия применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине страны. Согласно ей, РФ вправе использовать ядерное оружие, если есть достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников и если ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения были применены по территориям России и (или) ее союзников.

Москва также может использовать ядерное вооружение в случае воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, а также агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.