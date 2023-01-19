Три новых арендных проекта ДОМ.РФ появились в 2022 году

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в ходе открытия арендного дома «Сердце Столицы» в Москве заявил, что до конца 2025 года ДОМ.РФ запустит арендные проекты в 15 регионах. Фото: ДОМ.РФ

ДОМ.РФ открыл в 2022 году в рамках направления «Аренда для граждан» три новых арендных проекта в Москве («Октябрьское поле. Юг» и «Сердце Столицы») и Екатеринбурге («Южные кварталы») почти на 700 квартир.

Госкорпорация занимается развитием рынка цивилизованной аренды в России: запускает свои проекты и выступает с законодательными инициативами, направленными на популяризацию и повышение доступности таких проектов для населения и девелоперов.

Сейчас в портфеле ДОМ.РФ 16 арендных проектов в 7 регионах. Среди них – запущенные в 2022 году два проекта корпоративной аренды на Сахалине и в Якутии. Также были подписаны соглашения о начале работы над домами для коммерческой аренды в Липецке и Тюмени и проектами студенческой аренды в Тамбове и во Владивостоке.

— 2022 год для нас был успешным: как и планировалось, мы расширили географию реализации проектов, экспансия цивилизованной аренды в регионы успешно продолжается. Не менее важно, что усилиями ДОМ.РФ в целом ряде субъектов были созданы законодательные условия для масштабирования механизма, который позволяет не только улучшать жилищные условия граждан, но и решает насущные социальные задачи в части сохранения и привлечения в города квалифицированных кадров, развития сферы образования и успешного функционирования промышленных предприятий, — сообщила директор по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероника Янушкевич.

В столичных арендных проектах ДОМ.РФ в течение года стабильно высокая заполняемость. В Воронеже (ЖК «Современник») заполняемость 96% и выше. В Екатеринбурге сейчас проходит заселение с опережением темпов.

В минувшем году Институт развития выступил инициатором развития аренды для студентов и бизнеса или органов власти (корпоративная аренда). Так, в Южно-Сахалинске появится дом на 148 квартир (ЖК «Уюн-парк») для отдельных категорий граждан, определяемых правительством региона. А в поселке Нижний Куранах, что в Якутии, - 35 квартир для работников золотодобывающей компании «Полюс Алдан».

К началу учебного года во Владивостоке начнут заселять арендные жилые площади в ЖК «Айвазовский» — часть квартир в нем предназначена для найма студентами и сотрудниками Владивостокского госуниверситета. В 2023 году запланировано начало строительства арендного дома в Тамбове, где смогут снимать жилье около 500 студентов Державинского университета.

В 2022 году ДОМ.РФ также продвигал законодательные инициативы, которые стимулируют развитие арендного жилья. Так, в шести регионах ввели льготы по налогу на имущество для владельцев арендных домов. Аналогичные меры действуют уже в 18 регионах. А в Липецке и Тамбове опробовали механизм масштабных инвестиционных проектов (МИП): участки передали застройщикам без проведения торгов. Такой же механизм введен в Иркутской области и Камчатском крае.