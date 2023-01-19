Россия нарастила вложения в госбумаги США до 2,1 миллиарда долларов в ноябре 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия увеличила совокупный объем вложений в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов в ноябре прошлого года до 2,092 миллиарда долларов, следует из данных Министерства финансов США.

Как сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства, доля долгосрочных вложений России в госбумаги США составляет 80 миллионов долларов, краткосрочных – 2,012 миллиарда долларов.

В октябре 2022 объем вложений России в государственные ценные бумаги США был 2,034 миллиарда долларов. С февраля 2022 они начали уменьшаться, однако держатся на уровне выше 2 миллиардов долларов с марта.

Крупнейшими вкладчиками в госбумаги Соединенных Штатов являются Япония, вложившая 1,082 триллиона долларов, Китай – 870 миллиардов долларов и Великобритания – 645 миллиардов.

Как писал сайт KP.RU, международные резервы России выросли на 4,5 миллиарда долларов к 6 января 2023.