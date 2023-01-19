Россия запретила въезд 31 новозеландцу из числа представителей власти и журналистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти России запретили на бессрочной основе въезд в страну 31 подданному Новой Зеландии из числа представителей власти и журналистов, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлеченных в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве», – сказано в распространенном ведомством сообщении.

Как объяснили в МИД РФ, решение принято в ответ на санкции Новой Зеландии против российских физических и юридических лиц, которые вводятся «в рамках русофобской кампании коллективного Запада». В Москве отметили, что Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкции, в связи с чем Россия будет расширять «стоп-лист» представителей Новой Зеландии.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября власти Новой Зеландии ввели санкции против 22 граждан и некоторых предприятий России и Белоруссии. В «черный список» попали председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, а также жена и дети пресс-секретаря президета РФ Дмитрия Пескова.