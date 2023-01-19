В офисе Зеленского заявили, что упавший в Броварах вертолет летел в горячую точку

Разбившийся в Броварах украинский вертолет летел в горячую точку Фото: REUTERS

Украинский вертолет, при падении которого на детский сад в Броварах погибли 15 человек и 25 пострадали, летел в горячую точку. Об этом сообщил журналистам Кирилл Тимошенко, замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Замначальника полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что маршрут воздушного судна проходил на малой высоте.

Как ранее писал сайт KP.RU, в результате падения вертолета возле детского сада в Броварах погибли глава МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель, госсекретарь ведомства по совместительству, Евгений Енин.

Напомним, в МВД Украины назвали возможные причины крушения вертолета в Киевской области 18 января 2023 года. По данным ведомства, рассматривается три основные версии: диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности.