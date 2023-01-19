В России выявлено 5 914 случаев заболевания коронавирусом Фото: Shutterstock

В России за минувшие сутки выявлено 5 914 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве, где за сутки было выявлено 2 005 заболевших. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург, где инфекцию обнаружили у 674 человек, на третьем Московская область – там 263 новых пациента.

Также за прошедшие сутки от коронавируса в России скончались 40 человек, а госпитализированы с инфекцией 837 пациентов. Выздоровели от коронавируса 5 154 человека.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в России было выявлено 21 876 336 случая заболевания инфекцией. Умерли 394 569 пациента, выздоровели от инфекции 21 293 221 раз.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 12 января, в России был выявлен первый случай заражения вариантом омикрон-штамма «Кракен». Субвариант «Омикрона» XBB.1.5 был обнаружен в Пензенской области.