«Газпром» сократил объем транзита газа через Украину на 23% Фото: REUTERS

Российский холдинг «Газпром» сократил прокачку газа через Украину в Европу на 23%, сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 25,1 миллиона кубометров на 19 января. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – сказал он.

В среду, 18 января, объем транзита через Украину составлял 32,6 миллиона кубометров, то есть сокращение составило 23%.

Напомним, ранее стало известно, что поставки «Газпрома» в Европу с начала этого года сократились на 22% в сравнении с декабрем 2022. Данные были представлены агентством Reuters, в них учитывались поставки через украинскую газотранспортную систему и одну ветку «Турецкого потока».

Согласно подсчетам, в декабре прошлого года «Газпром» поставлял в Европу 81,9 миллиона кубометров газа в день. С 1 по 15 января 2023 ежедневная прокачка газа упала до 63,7 миллиона кубометров.