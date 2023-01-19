Политическая жизнь Шольца оказалась под угрозой из-за Украины Фото: REUTERS

Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца становится все менее устойчивой из-за ситуации на Украине. Такое мнение в статье для The Spectator представил автор Джеймс Снелл.

Он полагает, что немецкие политики вынуждены были подталкивать Шольца к каждому принятому относительно Украины решению, особенно касаемо снабжения киевского режима бронетехникой.

При этом автор публикации обращает внимание на то, что вместо Шольца многие силы в Германии и на Украине желали бы видеть нынешнего главу МИД Германии Анналену Бербок. По его словам, эти силы готовы "дать понять Шольцу, что не только его наследство в опасности, если он не изменит курс, под ударом вся его политическая жизнь".

Ранее сообщалось, что оппозиция может воспользоваться позицией канцлера ФРГ Олафа Шольца по Украине и спровоцировать его возможную отставку, подняв в Бундестаге вопрос о дополнительных поставках вооружения Киеву. Как передает Spiegel, в правящих кругах страны обострилась политическая борьба.

Напомним, Анналена Бербок - лидер партии "Зелёные". Ранее он выступала с призывами разговаривать с Россией "жёстко". При этом фрау Бербок, несмотря на относительную молодость, точно так же, как и политики старшего поколения, уже успела засветиться в сомнительных комбинациях.